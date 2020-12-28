موسيماني: لقاء الاتحاد السكندري أشبه بمباراة ملاكمة

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الاتحاد لم تكن سهلة رغم تحقيق الفوز برباعية، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة بدوري we المصري.

وقال "موسيماني"، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "فريق الاتحاد طريقته تحترم ولعبوا كما كنا نتوقع وليديهم مدير فني متحمس ولديه قوة فنية وشخصية ويستطيع قيادة الفريق بشكل جيد".

وأضاف "حين تلعب أمام فريق مثل الاتحاد يجب أن تحافظ على طاقتك طوال المباراة؛ لأنه لقاء صعب ويكون مثل مباريات الملاكمة، ويجب أن تكون جاهزا في أي وقت".

وأتم "الاتحاد فريق يستطيع التحول من الدفاع إلى الهجوم بسرعة وبشكل جيد، لعبنا أمامهم في الكأس وشاهدنا مواجهتهم أمام بيراميدز ولعبوا أمامنا بنفس الطريقة في الشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بعد الفوز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، وتسجيل 10 أهداف في المباريات الثلاث واستقبال هدف وحيد، ليزأر بشدة في أعلى قمة جدول الترتيب مُعلنًا تمسكه بالدفاع عن لقبه.