الأهلي يحتفل بشفاء موسيماني بـ 4 أهداف في شباك الاتحاد السكندري.. ويتصدر جدول الدوري

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسجيل أربعة أهداف نظيفة فى شباك ضيفه الاتحاد السكندري ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .

سجل اهداف النادي الأهلي كل من محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف الهدف الثاني للمارد الاحمر حسين الشحات فى الدقيقة 47 ، بعدها أضاف الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 60 ، قبل ان يختتم أهداف الشياطين الحمر اللاعب أكرم توفيق فى الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة التاسعة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 4 فى المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري .

الشوط الأول

بدأت أحداث الشوط بندية من جانب لاعبي الفريقين لتنحصر الكرة فى وسط الملعب إلى أن جاءت الدقيقة 16 من زمن اللقاء وافتتح التسجيل للمارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا؛ عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد الذي استلم الكرة من هجمة مرتدة ليمررها إلى كهربا الذي بدوره استلم الكرة وسددها على يمين الحارس محمد صبحي لتسكن الشباك. وفى الدقيقة 31 من زمن المباراة يخرج صانع الهدف طاهر محمد طاهر بعد إصابة فى ضلوع الصدر ليخرج من الملعب على أثرها الى المستشفى مباشرة، لينزل بدلا منه حسين الشحات، بعدها مرر حسين الكرة إلى محمد شريف الذي يسددها قوية لكنها جاءت في منتصف المرمى ليتصدى لها صبحي حارس الاتحاد على مرتين فى الدقيقة 33. وفى الدقيقة 36 تمريرة طويلة من أيمن أشرف يقطعها كريم ممدوح لكنها تصل عند محمد شريف الذي سددها من لمسة واحدة لكن محمد صبحي تصدى للكرة بثبات لينقذ مرماه من هدف ثانٍ. بعدها انحصر اللعب فى وسط الملعب دون ادنى خطورة على مرمى الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف كهربا .

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من الاتحاد ليسدد رزاق سيسيه من داخل منطقة الجزاء بيسراه ليتصدى لها محمد الشناوي ببراعة ويخرج الكرة لضربة ركنية ، بعدها سجل حسين الشحات فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي.

وأهدر محمد شريف فى الدقيقة 55 ، بعد بينية رائعة من ديانج تصل عند محمد شريف يسددها قوية تخرج أعلى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد الى خارج الملعب.

بعدها سجل الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 60 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من حسين الشحات ليستلمها شريف داخل المنطقة ويسددها بيمناه على يمين الحارس محمد صبحي.

وفى الدقيقة 66 خرجا لاعبا الاتحاد السكندري حسام عاشور ومحمد عطوة بعد اصطدام قوي بين الثنائي ليخرج عطوة خارج الملعب على المستشفى مباشرة.

هدأ اللعب من جانب لاعبي الفريقين إلى ان جاءت الدقيقة 85 من زمن المباراة ، ليسجل أكرم توفيق، الهدف الرابع بعدما استقبل علي معلول الكرة وحولها برأسه ليضعها لأكرم توفيق الذي بدوره سددها بيسراه فى شباك محمد صبحي .

وفى الدقيقة 90 يهدر مروان محسن فرصة الهدف الخامس بعد تمريرة بينية من وليد سليمان الى بيكهام يرسلها عرضية أرضية لمروان محسن الذي يسددها أرضية لكن محمد صبحي يتصدى للكرة.