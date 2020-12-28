حقيقة رسالة إدارة الاشتراكات بنادي الزمالك للأعضاء

حيث أثارت الرسائل حالة من الجدل بين أعضاء نادي الزمالك، خاصة أن هناك غالبية الأعضاء سددوا المستحقات ولا يوجد عليه أي مستحقات أو متأخرات.
وأضاف المصدر أن الرسالة بعد مخاطبة الإدارة المالية بتطبيق قانون الضريبة المضافة على العديد من معاملات الأندية والاتحادات الرياضية، الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي، اعتبارًا من سبتمبر 2016 بقيمة 13%، و14% اعتبارًا من أول يوليو 2017.
وأكد المصدر أن المشتركين قبل هذا التاريخ عليهم تجاهل الرسالة، ولا يخضعون للضريبة المزمع تطبيقها.
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