حقيقة رسالة إدارة الاشتراكات بنادي الزمالك للأعضاء

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة أرسل إدارة الاشتركات بالنادي لرسالة نصية لعدد كبير من الأعضاء بضرورة التوجه لمكتب الاشتراكات بالنادي لدفع الاشتراكات المتأخرة على الأعضاء.

حيث أثارت الرسائل حالة من الجدل بين أعضاء نادي الزمالك، خاصة أن هناك غالبية الأعضاء سددوا المستحقات ولا يوجد عليه أي مستحقات أو متأخرات.



وأضاف المصدر أن الرسالة بعد مخاطبة الإدارة المالية بتطبيق قانون الضريبة المضافة على العديد من معاملات الأندية والاتحادات الرياضية، الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي، اعتبارًا من سبتمبر 2016 بقيمة 13%، و14% اعتبارًا من أول يوليو 2017.



وأكد المصدر أن المشتركين قبل هذا التاريخ عليهم تجاهل الرسالة، ولا يخضعون للضريبة المزمع تطبيقها.