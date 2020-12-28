بعد الفوز على طهطا .. المزين يرحل عن بني سويف

وقال أيمن المزين في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج " عقب فوز فريق بنى سويف بثلاثية على فريق طهطا بالجولة السادسة، إنه حسم موقفه من الاستمرار في قيادة الفريق السويفي بشكل نهائي.
وأشار "المزين " إلى أنه سبق وتقدم باستقالته ثلاث مرات لأمور خاصة بإلتزامات اللاعبين، لكن كان يواجه إصرار من مسئولي مجلس الإدارة، لكنه أصر علي الرحيل بالوقت الحالي.
وأكد "المزين " أنه أبلغ مسئولي مجلس إدارة نادي بنى سويف برئاسة علي سليم رئيس مجلس الإدارة على الإصرار على قرار الرحيل متمنيا التوفيق للفريق بالفترة القادمة.
واختتم المزين حديثه بتقديم الشكر لجمهور بنى سويف العريض علي تقديم الدعم الكامل له خلال فترة تواجده بالفريق، متمنيا التوفيق للفريق السويفي بالفترة القادمة وتحقيق حلم الصعود .
يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي برئاسة علي سليم أعلن التعاقد مع أيمن المزين المدير الفني السابق لطنطا لقيادة الفريق بشكل رسمي في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وتمكن "المزين "من تحقيق إنجاز الصعود لثلاثة أندية في الثلاث مجموعات (الرجاء – الشرقية – الأسيوطي) في ثلاث سنوات والملقب بـ صانع الفرحه.
وكان أيمن المزين تولى مهمة فريق طنطا لمرتين في موسم واحد بعد بالدوري الممتاز قبل ان يتم تعين رضا عبدالعال مديرا فنيا للفريق استعدادا لدورى القسم الثاني .
يذكر أن فريق بنى سويف خسر ٦ نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التى نالها فريق البنك الأهلي بالموسم الماضي ، من بوابة مجموعة الصعيد.
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