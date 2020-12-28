أبو العينين يُهنئ الأهلي لحصوله على جائزة بطل القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا بالشرق الأوسط

قدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة وكافة محبي وعشاق النادي الأهلي العظيم، لحصول النادي الأهلي على جائزة جلوب سوكر كبطل القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال أبو العينين، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إن النادي الأهلي اسم كبير في تاريخ كرة القدم، بماضيه الحافل بالبطولات، ومستقبله المزدهر بفضل قيادته المحترفة والقادرة على الوصول بالنادي إلى منصات التتويج العالمية.

واختتم: كل الأمنيات للنادي الأهلي العريق بمزيد من التألق والنجاح وتشريف الكرة المصرية في مختلف المنافسات القارية والعالمية.