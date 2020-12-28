برباعية نظيفة.. هاشتاج الأهلي الأكثر تداولا عبر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الأهلي، وذلك بعد الأداء المميز برباعية نظيفة في مرمى نادي الاتحاد السكندري.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وقد سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الرابع فى شباك ضيفه الاتحاد السكندري، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .
سجل الهدف أكرم توفيق فى الدقيقة 85 من زمن المباراة، استقبل علي معلول الكرة وحولها براسه ليضعها لأكرم توفيق الذي بدوره سددها بيسراه فى شباك محمد صبحي .
سجل الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 60 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من حسين الشحات ليستلمها شريف داخل المنطقة ويسددها بيمناه على يمين الحارس محمد صبحي.
وسجل الهدف الثاني للأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي.
وسجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمن الحارس محمد صبحي.
ويعتمد موسيماني على ثلاثة لاعبين في الوسط بمهام دفاعية، بينما يدفع بثلاثي هجومي بواجبات دفاعية أقل، تطبيقًا لطريقة (4-3-3) هجوميًا.
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