إبراهيم حسن: موسيماني هيمشي وخلو عمي حارث يدرب وهياخد بطولات

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن أي مدرب سينجح مع الأهلي لانه يمتلك لاعبين على مستوى وكفاءة عالية متابعا:" أي مدرب يتولي تدريب الأهلي لابد أن يتوج معه بالبطولات ".

وأضاف إبراهيم حسن:" خلو عم حارث عامل غرفة الملابس في الأهلي يدرب الفريق وسيحصد معه بطولات وموسيماني هيمشي من الأهلي نحترم أي مدرب لكن هذا واقع لابد أن يعرفه الجميع وهو أن اي مدرب سينجح الأهلي

وكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسجيل أربعة أهداف نظيفة فى شباك ضيفه الاتحاد السكندري ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .