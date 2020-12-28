نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرجاني ساسي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موقفه من الرحيل عن الزمالك.. وأزمة المستحقات المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة فتح المفاوضات مع أكثر مع نادي للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال "ساسي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : طلبت من مهند عون وكيلي عدم مناقشة أي عرض حالياً احتراماً للزمالك، وكل العروض المقدمة لم تعرض على مجلس الزمالك من الاساس.

وأضاف : أمتلك 5 عروض، ولكن قراري واضح لمسئولي الزمالك وتم الاتفاق على دفع جزء من مستحقاتي المتأخرة وليست المستحقات كاملة على أن يدفع المتبقي على هيئة "دفعات".

وواصل : أيمن يونس تحدث معي مرتين وتم الاتفاق على تجديد التعاقد، ولكن عقب رد نسبة متفق عليها من المستحقات.

وأتم نجم الزمالك حديثه : حتى أخر يوم لي في تعاقدي مع الزمالك لم افتح المفاوضات مع أي نادي، وكل ما ينشر عن تفاوضي مع أي نادي أو عرض الأمر على مسئولي الزمالك غير صحيح.