نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار من الكاف.. وفاق سطيف يتأهل للدور القادم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أكد خلاله وصول بيان من الكاف يفيد بتأهله للدور القادم في كأس الكونفدرالية.

وكان هيلار سبليت مراقب مباراة وفاق سطيف ضد رونيسونس بطل تشاد قد أكد أن الفريق الجزائري قد حضر إلى الملعب لكن الأبواب كانت مُغلقة.

يُذكر أن خلاف حاد قد وقع في تشاد بين الحكومة بالإضافة إلى الإتحاد التشادي لكرة القدم الأمر الذي جعل النشاط الرياضي يتم تعليقه.