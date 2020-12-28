نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقترب من حل أزمة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أحد نجوم القلعة البيضاء إقترب من حل جاد لأزمته التي يواجهها مؤخراً.

وكانت بعض المصادر الصحفية أكدت إقتراب التونسي فرجاني ساسي من الرحيل إلى فريق نادي الدحيل القطري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المُقبلة.

إلى أن القلعة البيضاء أكدت عدم وصول أي عروض لرحيل ساسي وننتظر أن يتم تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.