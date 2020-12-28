نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على قرار منطقة الشرقية بشأن مباراة ديرب نجم وتلا بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة مسابقات دوري القسم الثالث، المجموعة العاشرة، بمنطقة الشرقية، إجتماعا مساء الإثنين، لمناقسة تقارير حكام ومراقبي مباريات الجولة الخامسة للموسم الحالي 2020-2021.

وقررت اللجنة إحالة تقرير لقاء ديرب نجم وتلا إلى إتحاد الكرة، لحسم مصير المباراة التي لم تقام بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف لملعب ديرب نجم.

وعلم "الفجر الرياضي" بوجود تعارض في تقرير الحكم محمد التابعي الغازي، وتقرير مراقب اللقاء أسامة صقر، وهو ما دفع اللجنة لإحالة الملف لإتحاد الكرة.

وكان حكم اللقاء قد إنتظر للفترة القانونية لعدم حضور قوات لأمن وسيارة الإسعاف، قبل أن يقوم بإلغاء المباراة.

وكان الأمن والإسعاف قد تواجدوا في ملعب ديرب نجم عقب إنتهاء الوقت القانوني وفقاً للائحة المسابقات المقدر بـ 20 دقيقة.



كما فرضت اللجنة عدد من الغرامات والعقوبات على المخالفين من اللاعبين والمدربين بالجولة الخامسة.