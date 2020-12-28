نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من موسيماني بعد اكتساح الاتحاد السكندري بالأربعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، إن فريقه خاض مباراة صعبة أمام منافس قوي ويملك مدير فني محترم وقوي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"فريق الاتحاد السكندري يلعب بطريقة 4-3-3 وهي طريقة محترمة وكان لا بد علينا أن نذاكرها".

وتابع :"الاتحاد السكندري لديه مدرب محترم وقوي ولديه شخصية قوية، وعندما تواجه هذا الفريق فسيكون مثل مباريات الملاكمة لأنه يكون في قوة بدنية".

وواصل :"مثل هذه المباريات تحتاج إلى أن نكون جاهزين في أي وقت لمواجهة أي عاصفة لأنها قد تكون قوية وتهدأ في بعض الأوقات".

وزاد :"هو فريق مميز جدًا ويتحول من الدفاع إلى الهجوم بشكل مميز وسريع، وهذه ليست المرة الأولى التي أواجههم فيها فلقد واجهناهم في كأس مصر بالسويس ونجحنا في تحقيق الفوز".

وأوضح :"شاهدت مباراة الاتحاد السكندري أمام بيراميدز وسموحة وهي نفس طريقة اللعب، وأبلغت اللاعبين بأنني قلق من هذه المباراة وأكدت لهم بأنها مباراة صعبة، لكننا نجحنا في التقليل من تحولاتهم والحد من خطورتهم".

وأشار :"خضنا المباراة بذكاء ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا وسجلنا 4 أهداف".

وزاد :"أحترم فريق الاتحاد كثير وهو فريق يحتاج إلى الكثير من الخبرة وهذا ما منحنا الأفضلية في اللقاء".

وأوضح :"أشركت محمد شريف في المركز رقم 9 وأعلم جيدًا بأنه لاعب "جناح"، مشيرًا إلى أن حمل المباريات كثيرة وسيقوم بتقسيم المباريات مع مروان محسن وسنعرف ما سنستقر عليه".

وأشار :"محمد شريف يحتاج إلى الصبر وقادر على التسجيل أكثر مما سجله في المباريات المقبلة، ولدينا ثقة كبيرة في قدراته رغم أنه لا يشارك في مركزه".

واستطرد :"لا يمكن أن يكون الحمل ملقى على الثنائي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن حيث يحتاج الثنائي إلى الخبرات في غياب مروا محسن بعد إصابته في الركبة".

وتطرق للحديث عن بيان نادي صن داونز وفشل صفقة انتقال سيرينو للنادي الأهلي قال :"هذا هو الوضع الحالي، فماذا نفعل، ومن الممكن أن نحتاج بديل ومن الممكن أن لا نحتاج".

وأكمل "محمد شريف يقوم بالدوري الذي نبحب عنه ونمنحه كامل الثقة، لكن لو نججنا في الحصول على لاعب بمواصفات خاصة قبل كأس العالم فمن الممكن أن نتعاقد معه".

وأشار :"نحتاج إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين بمواصفات خاصة وهذه هو الوضع المثالي بالنسبة لي، كما أنني أحتاج لاعبين بخصائص مميزة بحيث أنه في حال غياب حسين الشحات أو محمد أفشة أجد البدائل".

وأوضح :"فقدنا لاعبين بسبب كورونا وبدأوا في التعافي مثل وليد وسيبدأو في الدخول معنا الفترة المقبلة".

وعن تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري قال :"هو رأيه وأحترمه لكن ما أعرفه هي أي كرة القدم ليست كذلك، ولو الوضع مثلما يقول لنجح الأهعلي في الفوز بلقب إفريقيا في السنوات الماضية".

واستطرد :"ليس معنى أننا الأهلي يعني أننا سنحقق الفوز تلقائيا ولكن لا بد من التحضير ونعمل بشكل قوي للمباريات لذلك حققنا الفوز".

وعن الإشادة بفريق الاتحاد السكندري بشكل مبالع فيه قال :"هم فريق جيد جدا وقوي ولا أبالغ أو أجامل هذه هي الحقيقة".

وحول أسباب خروج حسين الشحات قال :"اللاعب عائد عقب خضوعه لعملية جراحية وخاض التدريبات معنا لمدة قصيرة ونقوم بتحضيره للمباريات المقبلة وخروجه جاء من أجل الحفاظ عليه لأنه شارك في وقت مبكر عقب إصابة طاهر محمد طاهر".

واختتم حديثه :"طاهر محمد طاهر لاعبا ليس محظوطًا ويتعرض للإصابة بكثرة لكنه اكتسب الثقة وقدم مباراة كبيرة قبل خروجه، ومنحته بالتقدم بالكرة وهو ما فعله قبل خروجه".