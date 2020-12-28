رسمياً.. محمد عبدالله يرحل عن تدريب كوكاكولا

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

قرر نادي كوكاكولا رحيل المدير الفني محمد عبدالله عقب الخسارة من جمهورية شبين بالجولة السادسة من دوري القسم الثاني .

وتلقي فريق كوكاكولا تحت قيادة محمد عبدالله الموسم الحالي 3 هزائم حيث تعادل الفريق في مباراة وفاز في أخرى، وشدد الجهاز الفني على أهمية عدم التعرض لخسارة جديدة فى تلك المباراة بعد الخسارة فى آخر جولتين أمام زد والداخلية .

وحقق فريق جمهورية شبين فوزا ثميناً على فريق كوكاكولا اليوم الإثنين، بهدفين مقابل هدف، واحرز الأهداف أكرم عبد ربه مهاجم الجمهورية شبين، وتعادل كوكاكولا من ركلة جزاء إحتسبها الحكم محمد طارق، وسجلها اللاعب أحمد أبو الخير، كما تمكن فريق شبين من تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب محمود حميد .

وبهذه النتيجة، رفع رصيد شبين إلى 4 نقاط، ليتساوي مع كوكاكولا في عدد النقاط.