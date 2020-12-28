سامي قمصان يكشف سر هيمنة الأهلي وطريقة موسيماني في التعامل مع لاعب الفريق

كشف سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب انسجام المارد الأحمر بشكل كبير منذ بداية الدوري وبالأخص لقاء الاتحاد السكندري.

وقال قمصان خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن موسيماني والجهاز الفني استطاعوا تكوين فريق متكامل وتوظيف اللاعبين كان مهمًا للغاية وهذا ما يعمل عليه بيتسو موسيماني.

وأضاف قصان أن موسيماني يمنح لاعبي الأهلي دوافع كبيرة لتقديم أفضل المستويات، بسبب وجود منافسة كبيرة بين اللاعبين وهذا يمنح المارد الأحمر إيجابية عظيمة.

وأكمل: "وجود أكثر من عنصر في مركز واحد منح الأهلي إيجابية، واللاعبون يعلمون قيمة الفرصة والمشاركة أساسيًا، وهذا يفيد الفريق بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وأشار قمصان إلى أن المنافسة بين مروان محسن ومحمد شريف في هجوم الأهلي مفيدة للغاية وهذا ما شاهدناه في لقاء الاتحاد، والمباريات القادمة ستظهر ذلك بشكل أكبر.