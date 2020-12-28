سيد عبد الحفيظ: كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة أمام الاتحاد.. وموقف سيرينو لم يتحدد بعد

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إدارة النادي لم تصدر أي أمر رسمي بشأن إغلاق مفاوضات الأحمر وصنداونز الجنوب إفريقي فى مفاوضات بيع الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق، مشيرًا إلى أن الفوز على الاتحاد السكندري كان من الممكن مضاعفة نتيجته.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "كنا نعلم قوة الاتحاد السكندري وجهازه الفني، وكان من الممكن مضاعفة النتيجة بأرقام أكبر لولا إهدار العديد من الفرص، لكن هذه هي كرة القدم، يجب إغلاق صفحة مباراة الاتحاد السكندري، لدينا مباراة هامة يوم الجمعة المقبل أمام وادي دجلة في الدوري، ويجب الاهتمام بتلك المباراة بشكل كبير".

وعن تعطل صفقة التعاقد مع سيرينو، أكد عبدالحفيظ: "لا أحب الحديث عن الأمور التفاوضية لأنها تكون قريبة في أحيان وبعيدة في أحيان أخرى، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة بالدوري المصري".

وأكمل: "دعونا ننتظر حتى شهر يناير لكننا في نفس الوقت نرتبط بتوقيت معين بسبب موعد قيد قائمة الفريق في كأس العالم للأندية"، حيث تقام المسابقة في قطر خلال الفترة من 1 فبراير حتى 11 من الشهر نفسه.

وكان صنداونز أعلن في بيان رسمي اليوم الإثنين غلق المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو نظرا لعدم التوصل لاتفاق حول الأمور المالية لانتقال اللاعب.

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته بالحديث عن موقف طاهر محمد طاهر بعد إصابته في لقاء الاتحاد قائلا: "يخضع اللاعب لآشعة حاليا للوقوف على حجم إصابته، لكن التشخيص المبدئي يشير إلى أن فترة غيابه ستكون قليلة".