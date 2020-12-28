حسام حسن: مباراة الأهلي للنسيان.. وموسيماني محترف

أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أنه لم يصدر أي تصريح ضد الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قبل المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، والتي انتهت برباعية نظيفة لصالح المارد الأحمر قائلا "أحترم كل المدربين وموسيماني مدرب محترف".

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "مباراة الأهلي للنسيان وشهدت كثيرا من الأخطاء غير الطبيعية وكل أهداف الأهلي جاءت من أخطاء من اللاعبين وكلنا نتحمل المباراة والنتيجة".

وتابع: "كان من المفترض أن يتم إبلاغنا منذ فترة مباراة الأهلي للإعداد لها ودرست فريق إنبي أيام ثم فؤجئت بتغيير المبارة ومواجهة الأهلي".

وأتم :" المفروض إننا مستعدين لكل المباريات لكن ما يحدث أشبه بالاتفاق بين الأصدقاء للعب في ملعب بالحجز وليس بطولة".

واوصل :" أقول للمسئولين عن الكرة المصرية لاداعي لإجراء قرعة طالما تحدث تأجيلات ومازال هناك تخبط، ومسئولي الكرة المصرية يرفعون شعار لا للتأجيل ثم يتأجل مباراة بعدها بساعة .. لماذا لم يتم الرجوع إلينا كما استشاروا الأطراف الأخرى".