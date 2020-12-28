رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: لدينا خطة لمواجهة كورونا

قال الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021، إن الدولة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم تخصيص طبيب من وزارة الصحة لكل فريق مشارك في البطولة، مشيرا إلى أن الطب الوقائي سيجري الفحوصات والتحاليل للفرق المشاركة بالمونديال فور وصول طائراتها.
وتابع رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد «سيتم إجراء تحليل PCR للفرق كل 48 ساعة، فضلا عن وجود 12 سيارة إسعاف حول كل استاد، كما سيتم تخصيص 8 غرف عزل داخل كل فندق يضم الفرق المشاركة بالبطولة».
وأكد أن استضافة مصر لمونديال اليد يعد تحديا كبيرا، كونه يضم لأول مرة 32 بطولة، لافتا إلى أن الفنادق المستضيفة للفرق المشاركة لن تسمح بإقامة مواطنين خلال فترة البطولة، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار وزيري الصحة والرياضة حتى الآن، ستصل نسبة حضور الجمهور إلى 30% من حجم الصالات، لافتا إلى أن إجراءات الحجر الصحي ستبدأ للمنتخب الياباني يوم 1 يناير، بينما تكون يوم 9 يناير للمنتخبات الأخرى.
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