رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: لدينا خطة لمواجهة كورونا

قال الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021، إن الدولة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم تخصيص طبيب من وزارة الصحة لكل فريق مشارك في البطولة، مشيرا إلى أن الطب الوقائي سيجري الفحوصات والتحاليل للفرق المشاركة بالمونديال فور وصول طائراتها.



وتابع رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد «سيتم إجراء تحليل PCR للفرق كل 48 ساعة، فضلا عن وجود 12 سيارة إسعاف حول كل استاد، كما سيتم تخصيص 8 غرف عزل داخل كل فندق يضم الفرق المشاركة بالبطولة».



وأكد أن استضافة مصر لمونديال اليد يعد تحديا كبيرا، كونه يضم لأول مرة 32 بطولة، لافتا إلى أن الفنادق المستضيفة للفرق المشاركة لن تسمح بإقامة مواطنين خلال فترة البطولة، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار وزيري الصحة والرياضة حتى الآن، ستصل نسبة حضور الجمهور إلى 30% من حجم الصالات، لافتا إلى أن إجراءات الحجر الصحي ستبدأ للمنتخب الياباني يوم 1 يناير، بينما تكون يوم 9 يناير للمنتخبات الأخرى.