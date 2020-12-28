رئيس اتحاد اليد: مصرون على إنجاح المونديال

قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد 2021، إن الدولة بكل أجهزتها مصرة على إنجاح هذه البطولة التي تُنظم في مصر في هذه الظروف (كوفيد- 19).

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد، خلال اتصال هاتفي برنامج «آخر النهار» المذذاع عبر قناة «النهار one»، أن الدولة وضعت خطة لتنظيم البطولة ومراعاة الإجراءات الاحترازية، والتي من بينها إجراء اختبارات للاعبين فور وصولهم المطار للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وإنشاء مستشفى ميداني بكل الفنادق التي سيقيم بها اللاعبين.



وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد، أنه بكل فندق غرف مخصصة للعزل في حال ظهور إصابات بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.



واختتم المهندس هشام نصر تصريحاته بأنه سوف تُتخذ كل التدابير لإخراج المونديال العالمي بصورة تليق بمصر.