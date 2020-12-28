رئيس اتحاد اليد: مصرون على إنجاح المونديال

قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد 2021، إن الدولة بكل أجهزتها مصرة على إنجاح هذه البطولة التي تُنظم في مصر في هذه الظروف (كوفيد- 19).
وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد، خلال اتصال هاتفي برنامج «آخر النهار» المذذاع عبر قناة «النهار one»، أن الدولة وضعت خطة لتنظيم البطولة ومراعاة الإجراءات الاحترازية، والتي من بينها إجراء اختبارات للاعبين فور وصولهم المطار للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وإنشاء مستشفى ميداني بكل الفنادق التي سيقيم بها اللاعبين.
وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد، أنه بكل فندق غرف مخصصة للعزل في حال ظهور إصابات بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
واختتم المهندس هشام نصر تصريحاته بأنه سوف تُتخذ كل التدابير لإخراج المونديال العالمي بصورة تليق بمصر.
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