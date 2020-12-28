الرياضة

رئيس اتحاد اليد: مصرون على إنجاح المونديال

0 نشر
0 تبليغ

قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد 2021، إن الدولة بكل أجهزتها مصرة على إنجاح هذه البطولة التي تُنظم في مصر في هذه الظروف (كوفيد- 19).

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد، خلال اتصال هاتفي برنامج «آخر النهار» المذذاع عبر قناة «النهار one»، أن الدولة وضعت خطة لتنظيم البطولة ومراعاة الإجراءات الاحترازية، والتي من بينها إجراء اختبارات للاعبين فور وصولهم المطار للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وإنشاء مستشفى ميداني بكل الفنادق التي سيقيم بها اللاعبين.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد، أنه بكل فندق غرف مخصصة للعزل في حال ظهور إصابات بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

واختتم المهندس هشام نصر تصريحاته بأنه سوف تُتخذ كل التدابير لإخراج المونديال العالمي بصورة تليق بمصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحاد اليد: مصرون على إنجاح المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا