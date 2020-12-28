فرج عامر فى تصريح غامض: طريقة "الحزام" لم تفلح أمام الزمالك

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن حقيقة تصريحاته بشأن مواجهة الزمالك في الدوري المصري بطريقة "الحزام"، التى فاز فيها الأبيض في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، وأقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشباب والرياضة لتفسير تصريحه عن طريقة "الحزام" لمواجهة الزمالك: "اليوم لعبنا بشكل سيئ وبعض لاعبي سموحة لم يكن يومهم، وهناك لاعبون كانوا في مراكز غير معتادين عليها، نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا، وتم التعديل في الشوط الثاني ولم نقدر أن نترجم ذلك لأهداف".

تابع: "لم نفلح اليوم بسبب غياب لاعبين مؤثرين منهم علي غزال، إضافة إلى احتفاظ إسلام جمال بالكرة طوال الوقت".

وبسؤاله هل تغيير موعد مباراة كان له تأثير على سموحة؟، رد قائلًا: "يُعد من أحد الأسباب لعبنا منذ 3 أيام أمام دجلة والزمالك لعب بعد 11 يوما راحة، وهناك بعض الأخطاء التحكيمية ولكن لا أرمى اللوم على ذلك، كان بإمكاننا اللعب أفضل من ذلك في المباراة".

واختتم: "لو عدنا لآخر 10 مباريات لـ سموحة أمام الزمالك سنجد أننا متعادلين معهم في كل شىء، نحترم الزمالك وهو فريق كبير".