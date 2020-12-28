استياء في إيفرتون لتأجيل مباراته أمام مانشستر سيتي في البريميرليج

استفسر نادي إيفرتون عن سبب تأجيل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت تأجيل مبارة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون التي كان مقررًا لها اليوم بعد زيادة عدد حالات الكورونا في السيتيزينز.
ونشر إيفرتون بيانًا استفسر فيه عن سبب تأجيل مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، مبديًا استيائه لتأجيل المباراة، وهذا يمثل رغبة جميع جمهور ايفرتون حول العالم ولكنهم يطلبون معرفة الأسباب التي قدمها السيتي لكي يتم تأجيل هذه المباراة.
وأشار مانشستر سيتي إلى اكتشاف 5 حالات إصابة في صفوف الفريق قبل انطلاق مباراة اليوم.
وكان نادي مانشستر سيتي أعلن عن إصابة لاعبيه جابريال خيسوس وكايل والكر بفيروس كورونا.
وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة من مساء اليوم.
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