فرج عامر: ركلة جزاء الزمالك أمام سموحة غير مستحقة

قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة إن الفريق السكندري استحوذ على الكرة فى معظم أوقات اللقاء أمام الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقن ضمن مؤجلات الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، وأقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال عامر فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لدينا اصابات عديدة داخل الفريق ولكن فى النهاية لا يوجد مبرر للهزيمة واستحوذنا على الكرة فى معظم اوقات المباراة".

وأضاف: "ركلة الجزاء ليست مستحقة للزمالك على الإطلاق ولكن فى النهاية هذه وجهة نظري".

وأردف "طريقة الحزام لم تأت أمام الزمالك ولم افسح عنها بعد الهزيمة وتعادلنا مع الزمالك من قبل بثلاثة أهداف لمثليهما وكان الفريق الابيض مكتمل الصفوف".

وأضاف عامر: "لا أتدخل فى تشكيل الفريق على الإطلاق ولدينا لاعبين مميزين للغاية وأتمني التوفيق للفريق فى المباريات المقبلة".