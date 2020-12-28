أكرم توفيق: هدفنا حصد البطولات.. ومتمسك بالفرصة مع الأهلي

عبر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وقال أكرم توفيق إنه سعيد بالمستوى الذي وصل إليه في الفترة الماضية، وإنه استفاد كثيرًا من فترة اللعب ضمن صفوف الجونة على سبيل الإعارة، واكتسب كثيرا من الخبرات، كما أنه لعب في مركز الوسط المتقدم كثيرًا خلال فترة وجوده هناك.

وأضاف أنه متمسك بالفرصة التي حصل عليها تحت قيادة بيتسو موسيماني، وسيبذل قصارى جهده للظهور بشكل جيد، ومواصلة المشاركة أساسيًّا ضمن تشكيل الفريق، متمنيًا أن يكون له دور كبير ومؤثر مع الأهلي في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أنه يتمنى تحقيق طموحاته مع الأهلي، وهو تحت أمر النادي والجهاز الفني، واعدًا جماهير النادي بتقديم أداء مشرف في بطولة كأس العالم للأندية، والمنافسة بكل قوة على كل البطولات.