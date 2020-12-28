أيمن أشرف بصورة جديدة لمتابعيه: كان عاما مليئا بستر الله ولطفه

نشر لاعب النادي الأهلي أيمن أشرف، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أيمن أشرف قائلا: " لقد كان عامًا مليئًا بستر الله ، ولطفه حتى في اللحظات التي لا أستحق فيها كان ينقذني...الحمد لله".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر الوشيال ميديا، وانهالت التعليقات المتمنية له السعادة والتوفيق في القادم.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الرابع فى شباك ضيفه الاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف أكرم توفيق فى الدقيقة 85 من زمن المباراة، استقبل علي معلول الكرة وحولها برأسه ليضعها لأكرم توفيق الذي بدوره سددها بيسراه فى شباك محمد صبحي .

سجل الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 60 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من حسين الشحات ليستلمها شريف داخل المنطقة ويسددها بيمناه على يمين الحارس محمد صبحي.

وسجل الهدف الثاني للأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد تمريرة مميزة من علي معلول ليضعها حسين على يسار الحارس محمد صبحي.

وسجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عقب تمريرة مميزة من طاهر محمد استلمها كهربا وسددها على يمن الحارس محمد صبحي.