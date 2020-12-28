موسيماني: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على الاتحاد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري، لافتًا إلى أن المنافس يمتلك جهازًا فنيًّا قويًّا وصاحب شخصية مميزة، وأن الفريق استفاد بشدة من المواجهة التي جمعتهما في وقت سابق بكأس مصر.

وأضاف: «واجهنا الاتحاد السكندري بذكاء ووضعنا خطة مناسبة للتعامل مع مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها، وحققنا فوزًا كبيرًا وحصلنا على فرص عديدة».

وأشار موسيماني إلى أن بعض المباريات تشهد أداءً بدنيًّا قويًّا للغاية يشبه مباريات الملاكمة التي يخوضها مايك تايسون، والأهلي جاهز بدنيًّا لخوض مثل هذه المواجهات التي يلعب العامل البدني فيها دورًا كبيرًا، خاصة في حالة تدرج مستويات الأداء.

وأكد المدير الفني للأهلي أن الفريق يمر بمرحلة مهمة ويخوض مباريات قوية في منافسات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري، وهناك تركيز شديد للفوز بكل المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكمل: «محمد شريف لاعب مميز ويؤدي المطلوب منه في المباريات، ويلعب في أكثر من مركز ويتقاسم اللعب مع مروان محسن في ظل تلاحم المباريات، وهو قادر على تسجيل المزيد من الأهداف، كما أنه لا يمكن التحميل بصورة زائدة على صلاح محسن وأحمد ياسر ريان».

وعبر موسيماني عن سعادته بوجود لاعبين يجيدون اللعب في مراكز متعددة، وهو ما ظهر من خلال تعويض غيابات اللاعبين ببدائل نجحوا في إثبات أنفسهم في هذه المراكز.

وقال إن خروج حسين الشحات من المباراة كان الهدف منه منحه قسطًا من الراحة بعد عودته من الإصابة، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر يحظى بثقة الجهاز الفني، متمنيًا تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن التحضير لكأس العالم للأندية من حيث التدعيمات والتجهيزات الفنية يجري وفقًا لخطة الجهاز الفني مع مسئولي النادي.