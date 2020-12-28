عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال الأوروجواياني جاستن سيرينو لاعب صن دوانز إلى للأهلي.

وقال آل الشيخ عبر في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ماتردد حول تدخله لفشل إتمام انضمام سيرينو للأهلي، من أجل ضمه للهلال السعودي غير صحيح ولم يحدث إطلاقا.

وأكد رئيس الأهلي الشرفي السابق، على حبه للأهلي وأنه من عشاق المارد الأحمر ويتمنى التوفيق للفريق في مونديال الأندية.

وعن مفاوضاته مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، أوضح بأن اللاعب تم طرح التعاقد معه للانضمام لألميريا، لكنه رفض تجنبا للجدال بخلاف القيمة المالية الكبيرة للاعب.

وتحدث عن الرئاسة الشرفية للهلال السوداني، وأبدى سعادته بالدعوة ووعد جماهير الفريق السوداني بالدعم بالصفقات والمدربين وتطوير المنشآت.

واختتم، بتوجيه التقدير لفريق المريخ السوداني وجماهيره وإدارته، مؤكدا على عشقه للهلال السعودي في السعودية والسوداني في السودان.