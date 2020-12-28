نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبروة يستنجد بوزير الشباب لحل مشكلة مستحقات النادي مع وزارة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إجتمع أحمد أبو ضحي نائب رئيس نادي نبروة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بحضور مكرم رضوان عضو مجلس النواب وذلك لحل الأزمة الكبيرة التي يشهدها نادى نبروه الجديد مع وزارة الأوقاف بسبب الديون المتراكمة منذ سنوات والتي وصلت ل13 مليون جنية.

وعرض ابوضحى كافة الأمور المتعلقة بالأزمة التي يشهدها الإستاد الجديد مع وزارة الأوقاف مؤكد ان الأزمة التي تواجه المجلس الحالي مع وزارة الأوقاف نتيجة تراكمات من مجالس سابقة منذ عام 2008 .

يذكر ان هناك جلسة تم تحديدها للنطق بالحكم النهائي في هذه القضية والمحدد لها 1-2-2021 وفى حالة عدم السداد تعود الأرض بما عليها من ممتلكات وانشاءات الى وزارة الأوقاف المصرية.

وفي نهاية الجلسة وعد الدكتور أشرف صبحي بالتواصل شخصيا مع وزارة الأوقاف لحل الأزمة مع مخاطبة وزارة التخطيط بحل المشكلة في أسرع وقت.