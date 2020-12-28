نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح لاعب ريال مدريد، البلجيكي إدين هازارد، جاهزاً للظهور من جديد مع فريقه خلال مواجهة إلتشي يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد غيابه لمدة شهر بسبب إصابته في عضلة الفخذ الأيمن.

ولليوم الثاني على التوالي، حظي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بخدمات جميع اللاعبين ما عدا البرازيلي رودريغو. وكان هذا المران هو الثاني للفريق بعد 3 أيام ونصف من الراحة بسبب عطلة أعياد الميلاد.

وأظهر هازارد خلال المران تحسنا بدنيا واضحا وبدا مستعداً للمشاركة مع الفريق من جديد بعد غياب دام لمدة شهر بسبب الإصابة التي لحقت به في 28 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي خلال مواجهة ألافيس.

وبالكاد شارك اللاعب خلال 6 مباريات مع "الميرينغي" هذا الموسم، والذي كان يأمل أن يظهر خلاله قدراته الحقيقية عقب التغلب على مشكلة إصابة الكاحل التي لازمته خلال موسمه الأول مع الفريق.

وعلى جانب آخر، استعاد المدرب الفرنسي لاعبه مودريتش الذي عانى من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيسر خلال مواجهة إيبار غاب على إثره عن مواجهة الفريق الماضية أمام غرناطة، حيث تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع بقية المجموعة.

ووفقاً لما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي، فقد بدأ مران الاثنين بتدريبات تنشيطية للعضلات قبل أن يتدرب اللاعبون بالكرة بالتسديد على المرمى من وضع الركض والحركة.