نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة: كأس العالم لليد بحضور جماهيرى.. والمنتخبات المشاركة أكدت حضورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مصر لن تغلق غلق تام، ولكن نشدد على الاجراءات الاحترازية، وكذلك الأندية والأنشطة الرياضية لن توقف، ونظام الأكواد موجود، ولكن طبقا لقرارات مجلس الوزراء، فالتجمعات فقط هى المرفوضة، وكذلك الجمعيات العمومية.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض وخيرى رمضان، على القاهرة والناس، مصر ستتحدى الصعاب فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى ستسضيفها مصر، والاتحاد الدولى أكد أنه ليس هناك تأجيل، وحتى ستكون قبل الأولومبيات، كما أن اوروبا التى ينتشر فيها كورونا أكثر مننا الدوريات تعمل بشكل طبيعى.

وتابع، هناك 32 فريق بما فيهم مصر، بمتوسط 40 أو 50 شخص، سيلتزموا بإجراءات احترازية، واللجنة التنظيمية تعمل بشكل جيد الان، والعمل قائم على الخطة التسويقية، وأيضا الانشاءات تمت على قدم وساق، وهناك مساندة من القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، فنحن نستعد بمنتهى القوة للبطولة، لأن كأس العالم لليد حدث كبير وضخم.

وأردف، الموجة الأولى من الفيروس كانت أصعب بسبب أن الأمر كان مجهولا، ولكن المرحلة الثانية أصبحنا نعرف عنه الكثير، وذلك وضعناه فى الاعتبار ونحن نفكر فى الحضور الجماهيري بالبطولة، والذى سيكون 4 آلاف، وهناك مستشفى فى أماكن الصالات والاقامات، والدول المشاركة أكدت على تواجدها وحضورها، والسفارة الألمانية تواصلت معنا لهذا السبب، واليابان أيضا ستأتى مبكرا، وفيما يتعلق بالدورى، فهو قائم ولن يقف.

وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال صبحى، نقدر الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى وقف بجوار مصر، ولكنه لدينا بعض الاجراءات الخاصة بنا، وهناك تنسيق مع اللجنة الثلاثية.

وعن فريق الزمالك، أكد صبحى، سيتم الكشف عن العضو الثالث بلجنة النادى خلال الأيام المقبلة، وسيكون أحد القضاة السابقين أو الحاليين، وجميعنا مع الكيان، والمجلس المؤقت أصبح لهم تدفقات مالية والأمور بدأت تستقر.