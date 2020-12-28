نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لجماهير الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الثقافة والرياضة الإسباني، خوسيه مانويل رودريجث أوريبيس، إن "عودة الجماهير الآن لحضور منافسات كرة القدم وكرة السلة الاحترافية، لن يكون قرارًا حكيماً، لذا فمن الأفضل أن ينتظر المشجعون بعض الوقت".

واعتبر المسؤول أن عودة الجمهور إلى المدرجات في الوقت الحالي لن يكون "قراراً حكيماً"، ليس بسبب إجراءات الأمن الصحي داخلها، وإنما بسبب حركة الأشخاص الضخمة عبر الشوارع وفي المترو.

وقال الوزير "30% من سعة سانتياغو برنابيو تعني 30 ألف شخص"، مشيراً إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في التجمعات الناجمة عن عملية الذهاب والعودة من وإلى الصروح الرياضية، والتجمعات قبل دخولها.

وأضاف رودريجث أوريبيس "كوزير للرياضة والثقافة، أنا مهتم جدًا بألا أظهر كمفسد للحظات السعيدة داخل هذه الأجواء، لكن الأمر يتعلق بمسؤوليتنا كحكومة".

وشدد المسؤول على أن المعايير "تتعلق على الدوام بالجانب الصحي"، مضيفاً "لن يكون وزير الثقافة والرياضة هو من يحدد عودة الجمهور للمدرجات، وإنما وزير الصحة، وقت توافر الضمانات على أنه نشاط آمن يمكن للناس حضوره".

وأضاف الوزير "لا أظن، بل أنا متأكد، أن ذهاب 10 آلاف مشجع إلى الملعب وزيادة خطر العدوى، أمر قد يصنع فارقا مع ريال مدريد، وهو الفريق الذي يشجعه".

وشدد المسؤول على قناعته بأن فرق "الليغا" ودوري "إيه سي بي" لكرة السلة ستكون قادرة على تنظيم الحضور دون أي مخاطرة، مبرزاً من جديد أن الأمر يتعلق بعملية الانتقال من وإلى الملاعب.