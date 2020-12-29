فرج عامر: سموحة تأثر بالغيابات أمام الزمالك.. وأحمد فتوح «ابننا» ..فيديو

قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن الفريق السكندري تأثر بالغيابات أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الإثنين.
وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، "سموحة تأثر بالغيابات أمام الزمالك، وللأسف سموحة فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف أمام الزمالك".
وأكد أن "التحكيم لم يرتكب أخطاء مؤثرة في لقاء الزمالك وسموحة، وأحمد فتوح ابننا، ولولا سموحة لما عاد للزمالك أو انضم للمنتخب الأولمبي، وهو يستحق الاحتراف بالدوريات الأوروبية، وأنا سعيد بذلك".
وحقق نادي الزمالك فوزًا على حساب سموحة بهدفين نظيفين مساء أمس، الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دوري We المصري.
ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول للزمالك مبكرًا عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة الثامنة من اللقاء، قبل أن يضاعف أحمد فتوح من التقدم.
وسجل فتوح هدفا رائعا جاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول بعدما تلاعب بدفاع سموحة في انطلاقة طويلة بالكرة، قبل أن يصوبها أرضية في شباك الهاني سليمان.
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