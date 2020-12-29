تعرف على حجم إصابة طاهر محمد طاهر

وقال المصدر إن اللاعب غادر المستشفي منذ قليل، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بكدمة وسوف يغيب عن مران الفريق غدًا بناء علي راحة من الجهاز الطبي.
واضاف ان اللاعب سوف ينضم للتدريبات بعد غد ليخضع لفحص طبي دقيق قبل خوض المران وبناء عليه سوف يتحدد موقفه من المشاركة .
وأوضح أن إصابة اللاعب بسيطة وهو يحتاج فقط للراحة وسوف يعود للتدريبات بشكل طبيعي.
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