رضا عبدالعال: أحمد فتوح سيكون أفضل ظهير أيسر فى مصر

أكد رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق، أن أحمد فتوح سيكون أفضل ظهير أيسر فى مصر بعد تألقه مع القلعة البيضاء خلال الثلاث مباريات الماضية.

وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أحمد فتوح عاد إلى الزمالك بقوة وسيحجز مكانا فى التشكيل الأساسي حتى بعد عودة عبد الله جمعة ومحمد عبدالشافي لأنه يقدم أداء راقيا مع الفريق الأبيض".

وأضاف: "تألق فتوح أجبر حسام البدري على ضمه للمنتخب الوطني واللاعب نجح فى الحصول على خبرات بعد فترة إعارته لنادي سموحة".

وانتهت أحداث مواجهة الزمالك وسموحة بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقه.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، وأكد إلغاء الهدف.

وضغط نادي الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وتصدى بن شرقي الى ركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.

وفي الدقيقة 31 تمكن أحمد فتوح من مراوغة أربع لاعبين من فريق سموحة وسجل الهدف الثاني للزمالك ليعزز تقدم فريقه.