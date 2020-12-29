إبراهيم حسن: الأهلي لم يقدم أداء جيدا مع موسيماني وأي شخص يستطيع حصد البطولات مع الأحمر

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أنه لم يتوقع الهزيمة أمام النادى الأهلى برباعية نظيفة فى بطولة الدوري. وقال حسن فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "طوينا صفحة مباراة الأهلى ونفكر فى المباريات المقبلة ونسعى للفوز فى كل المباريات ونقدم كرة قدم محترمة ومن الطبيعي أن يكون هناك أخطاء". وأضاف: "نبحث دائما عن الفوز أمام أى فريق واللاعب المصري تركيزه قليل جدا عكس الأوروبي وهناك أخطاء غريبة للغاية للاعبين أمام الأهلى". وأردف :"الأهلي لم يقدم أداءً جيدا حتى الآن مع موسيماني والدليل فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك وفى نهائي الكأس أمام طلائع الجيش". وأضاف: "طالما موسيماني تولي تدريب الاهلى فمن الطبيعي أن يكون مدربا جيدا وأى شخص يستطيع الحصول على بطولات مع القلعة الحمراء".

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