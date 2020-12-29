ميلان يصارع آرسنال على ضم نجم برشلونة

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن نادي ميلان يرغب في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع بويج على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوى.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ارسنال الإنجليزي يريد ضم اللاعب الذي لم يشارك مع فريق برشلونة وكذلك نادي ليدز.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ريكي بويج يقوم بتسريب تشكيل برشلونة الإسباني لوسائل الإعلام.
ولا يلعب ريكي بويج بشكل أساسي مع برشلونة، ويعتمد كومان مدرب الفريق على سيرجيو بوسيكيتس وفرانكي دي يونج وبيانيتش في خط الوسط.
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