نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفض صن داونز.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لضم سيرينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة الماضية من أجل ضم مهاجمه الاورجوياني جاستون سيرينو.

ويفاوض الأهلي سيرينو منذ شهور مضت، إلا أن نادي صن داونز أبدى تمسكه باستمرار اللاعب في النادي، وقد توقفت المفاوضات بشكل رسمي حسب ما أوضح النادي الجنوب إفريقي.

وأوضحت تقارير صحفية أن نادي صن داونز طلب الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل سيرينو.

يشار إلى أن آخر عرض قام الأهلي بتقديمه لإدارة نادي صن داونز الجنوب إفريقي، كان بقيمة 2 ونصف المليون دولار، وهو ما قوبل بالرفض.

وهناك رغبة ملحة داخل النادي الأهلي لضم سيرينو، خاصة في ظل رغبة بيتسو موسمياني مدرب الأحمر الحالي وصن داونز السابق، في التعاقد معه، حيث يُجهز مسؤولي القلعة الحمراء عرضًا جديدًل لتقديمه إلى الفريق الجنوب إفريقي.