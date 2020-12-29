نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: ساسي يطلب 3 أضعاف ما يتقاضاه معلول مع الأهلي للتجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اشترط الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل التجديد مع النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال ميدو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "فرجاني ساسي طالب إدارة النادي بالحصول على مبلغ 60 مليون جنيه، خالية من الضرائب، وهو الأمر الذي قد يحدث أزمة داخل أوضة لبس الزمالك حال التجديد بهذا المبلغ".

وأشار إلى أن فرجاني ساسي يطلب الحصول على 3 أضعاف مايتقاضاه على معلول فى النادي الأهلي، حيث يحصل ظهير الأهلي على مبلغ 18 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار علي حساب نادي سموحة بثنائية نظيفة فى اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.