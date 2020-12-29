قرر مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة تعيين محمد صلاح مديرا فنيا لنادي القناة بعد الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني السابق تامر مصطفى عقب الخسارة امام فريق النصر بنتيجة 1-2 . وجاء تشكيل الجهاز الفني : جميل فتحي مدير للكرة ، محمد صلاح مدير فني ، سعيد عبد العزيز مدرب عام ، ابراهيم ايكا مدرب ، عبد الشافي إبراهيم مدرب حراس مرمى . و يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته مع نادي القناة اليوم استعدادا لخوض منافسات دورى القسم الثاني . ويحتل فريق القناة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دورى لقسم الثاني برصيد 6 نقاط جمعها من فوز وحيد وثلاث تعادلات وخسارتين .

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