رفضنا عرض التعاون السعودي.. وكيل أوباما يكشف تفاصيل العقد الجديد مع الفارس الأبيض.. فيديو

قال حازم فتوح، وكيل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن أيمن يونس بدأ منذ شهر تقريبا مفاوضات تجديد عقد أوباما وهو يتمتع باحترافية عالية جدا.

وأضاف فتوح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" تم الانتهاء من الجوانب المالية الخاصة بالتجديد مع يوسف أوباما، الزمالك خط أحمر بالنسبة ليوسف أوباما، وهو تحت أمر النادي الأبيض، ولم يُضغط عليه مثلما تردد بوسائل الإعلام".

وأوضح :" تلقينا عرضا من جانب التعاون السعودي يوم 22 ديسمبر الجاري، لاستعارة اللاعب ولكنه استجاب لرغبة الزمالك في غلق باب الإعارة في الوقت الحالي".

واختتم تصريحاته:" أيام قليلة ويوقع يوسف أوباما على عقد جديد لمدة 3 مواسم، والأهلي لم يفاتحنا لضم اللاعب".