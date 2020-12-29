يدعم المواهب.. تركي آل الشيخ يلبي رغبة مشجع زملكاوي لمشاركة نجله مع ألميريا

لبَّى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، رغبة مشجع لنادي الزمالك، لتواجد نجله في اختبارات نادي ألميريا الإسباني.

ونشر المستشار تركي ال الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يستعرض فيه الطفل مهارته بالكرة وكتب : بعثلي والدك مقطع الفيديو لك وصور من تمارينك ادعوك ووالدك بعد زوال جائحة كورونا لخوض اختبارات ناشئي نادي الميريا إذا نجحت في الاختبارات سأتبنى موهبتك شخصيًا... بالتوفيق ... هدفي دعم اي موهبه عربيه واكثر مايسعدني نجاح اي شخص اقدم له الدعم لان نجاحه من نجاحي ... احب النجاح اكثر من حبي لنفسي

علي جانب اخر كشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي الماريا الأسبانى أنه على استعداد للتدخل لحسم صفقة انتقال الاورجويانى سيرينيو صانع ألعاب صن داونز الجنوب افريقي لمصلحة النادى الأهلى حال طلبت إدارة القلعة الحمراء منه ذلك .

وشدد تركى آل الشيخ في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك على أنه عاشق للأهلى المصري ومشجع درجة ثالثة له، ولن يتأخر عن دعمه بأى صفقة حال طلب منه ذلك، متمنيا التوفيق للفريق الأحمر أو مونديال الأندية القادم .

وصدم تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مؤكدا رفضه التعاقد مع اللاعب الذى عرض عليه نادي ألميريا الإسبانى؛ لرغبته فى عدم الدخول فى أزمة وصداع مع جماهير الزمالك بعد انتهاء علاقته بالكرة المصرية.