سأقاتل لأكون مع الأهلي في كأس العالم.. شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع سيرينو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حزن اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز، بعد تأكيد النادي الجنوب إفريقي انتهاء المفاوضات معه.
وكان نادي صن داونز الجنوب إفريقي قد أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه فشل المفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد مع سيرينو.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "تواصلنا مع سيرينو الآن، واللاعب أكد أنه لا يصدق أن المفاوضات توقفت ، سيرينو قال لنا بالنسبة لي المفاوضات مستمرة، وسأقاتل لكي أكون مع الأهلي في كأس العالم للأندية".
يذكر، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي قد أكد في وقت سابق رغبته في ضم سيرينو خلال الفترة المقبلة، كتدعيم لصفوفه قبل المشاركة في مونديال الأندية مطلع فبراير المقبل.
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