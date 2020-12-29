أبومسلم: قائمة الأهلي الأقوى.. ولا يوجد نظام واضح للزمالك مع باتشيكو

قال أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، إن قائمة الفريق الأحمر، أفضل من نظيرتها بالزمالك، وبفارق كبير.

وأضاف أحمد أبومسلم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن الأهلي استطاع تكوين قائمة مميزة، ولديه خطة طويلة الأمد لتدعيم الفريق بشكل مستمر في السنوات المقبلة".

وأكمل :" الأهلي يمتلك دكة قوية للغاية، وموسيماني يعمل حاليا على خلق روح التنافس بين اللاعبين، بينما الزمالك يفتقد للبديل المميز".

وأتم :" لا يوجد نظام واضح لطريقة لعب الزمالك تحت قيادة باتشيكو، هو يعتمد فقط على مهارات لاعبيه في الخط الأمامي".