قال أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، إن قائمة الفريق الأحمر، أفضل من نظيرتها بالزمالك، وبفارق كبير.
وأضاف أحمد أبومسلم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن الأهلي استطاع تكوين قائمة مميزة، ولديه خطة طويلة الأمد لتدعيم الفريق بشكل مستمر في السنوات المقبلة".
وأكمل :" الأهلي يمتلك دكة قوية للغاية، وموسيماني يعمل حاليا على خلق روح التنافس بين اللاعبين، بينما الزمالك يفتقد للبديل المميز".
وأتم :" لا يوجد نظام واضح لطريقة لعب الزمالك تحت قيادة باتشيكو، هو يعتمد فقط على مهارات لاعبيه في الخط الأمامي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبومسلم: قائمة الأهلي الأقوى.. ولا يوجد نظام واضح للزمالك مع باتشيكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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