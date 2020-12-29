صدمه قطار.. تفاصيل مصرع ناشئ فريق كيما أسوان قبل مباراة فريقه.. فيديو

قال محمد هاشم، المدير الفني للفريق الأول بنادي كيما أسوان، إن ناشئ النادي، محمد حسونة، فارق الحياة، أثناء محاولة إسعافه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد.

وأضاف محمد هاشم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" كانت هناك مباراة تجمعنا بوادي النيل، والفريق سيتجمع على تمام العاشرة صباحا قبل التوجه لملعب المباراة، وأثناء توجه محمد حسونة للنادي، لقى حتفه".

وتابع :" أثناء محاولة محمد حسونة، عبور شريط السكة الحديد، صدمه قطار، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة، لكنه فارق الحياة".

وأتم :" أناشد اتحاد الكرة بالتدخل لمساعدة أسرة اللاعب، خاصة وأنه كان يسعى للاحتراف الكرة من أجل إعالة أسرته".