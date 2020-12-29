الرياضة

رسميا .. محمد صلاح مديرا فنيا للقناة بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي القناة تعيين محمد صلاح مديرا فنيا للفريق الكروي الأول بدوري القسم الثاني خلفا لتامر مصطفى الذي استقال منذ ساعات عقب الخسارة من النصر بالجولة السادسة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للقناة مكون ننمحمد صلاح مدير فني وسعيد عبد العزيز مدرب عام وعبد الشافي ابراهيم  مدرب حراس مرمى، وجميل فتحي مدير للكرة.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته مع نادي القناة  بداية من اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء طنطا السبت المقبل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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