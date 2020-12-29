نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا .. محمد صلاح مديرا فنيا للقناة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي القناة تعيين محمد صلاح مديرا فنيا للفريق الكروي الأول بدوري القسم الثاني خلفا لتامر مصطفى الذي استقال منذ ساعات عقب الخسارة من النصر بالجولة السادسة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للقناة مكون ننمحمد صلاح مدير فني وسعيد عبد العزيز مدرب عام وعبد الشافي ابراهيم مدرب حراس مرمى، وجميل فتحي مدير للكرة.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته مع نادي القناة بداية من اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء طنطا السبت المقبل.