نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: تركى آل الشيخ كان يدفع راتب ساسي.. ومايطلبه مستحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، هو من كان يتحمل مسئولية راتب فرجاني ساسي خلال الفترة الماضية، وأن مايطلبه ساسي للتجديد مستحيل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "تركي آل الشيخ كان يدفع راتب فرجاني ساسي خلال السنوات الماضية، ومايطلبه اللاعب من نادي الزمالك لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، مستحيل".

وأضاف، " نادي الزمالك سيقوم يدفع 600 ألف دولار وهي قيمة مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة لدى النادي خلال الفترة الماضية".

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار علي حساب نادي سموحة السكندري بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.