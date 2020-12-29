نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره إلتشي، يوم غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في اللقاء الماضي أمام غرناطة بهدفين مقابل لا شيء، بينما تعادل إلتشي مع أوساسونا بهدفين مقابل هدفين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، بينما يتواجد إلتشي في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.