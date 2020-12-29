الأهلي يختار علي معلول "نسر المباراة" أمام الاتحاد السكندري

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسجيل 4 أهداف نظيفة في شباك ضيفه الاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس ، على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .
سجل اهداف النادي الأهلي كل من محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر حسين الشحات فى الدقيقة 47 ، بعدها أضاف الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 60 ، قبل ان يختتم أهداف الشياطين الحمر اللاعب أكرم توفيق فى الدقيقة 85.
واختارت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاعب الفريق الأول لكرة القدم علي معلول "نسر المباراة" امام فريق الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء أمس .
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة التاسعة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 4 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري .
علي جانب آخر اختارت صحيفة "لوموند" الفرنسية ثنائي الأهلي، محمد مجدي قفشة وعلي معلول ضمن قائمة أفضل لاعبين داخل قارة أفريقيا عن عام 2020.
وجاءت اختيارات الصحيفة الفرنسية للأفضل داخل أفريقية 2020 كالتالي:
- محمد مجدي قفشة " الأهلي".
- علي معلول " الأهلي".
- عبد الصمد المباركي " نهضة الزمامرة المغربي".
- آلان تراوري " نهضة بركان المغربي".
- جوسبين نشيميريمانا " إيجل ماكامبا البورندي".
وقالت الصحيفة الفرنسية إن محمد مجدي قفشة أصبح بطلا لجماهير النادي الأهلي في مصر، بعد هدفه التاريخي في شباك الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فاز مع الأهلي بالثلاثية التاريخية هذا الموسم " الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا".
وأضافت الصحيفة، أن محمد مجدي قفشة من الجيل الجديد لمنتخب مصر، حيث سجل هدفا وحيدا مع الفراعنة حتى الآن، كان في شباك توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وعن علي معلول، أوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه على الرغم من اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضم معلول، إلا أن اللاعب التونسي لا يزال يرغب في الاستمرار مع الأهلي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن علي معلول يعد أفضل مدافعي قارة أفريقيا في الوقت الحالي.
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