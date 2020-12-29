نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عثماسون ومطوبس بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث التابع للمجموعة الثامنه، بكفرالشيخ عن اقامة مباراة عثماسون ومطوبس غدا الموافق الثلاثاء 29/12/2020

وجاءت تاجيل المباراة نظرا لحالة الطقس وسقوط الامطار وعدم صلاحية ملعب مطوبس للعب

ويحتل عثماسون المركز الثامن برصيد

6نقاط فيما يتواجد مطوبس بالمركز الربع عشر بنقطة وحيدة

1- صيد المحلة 15 نقطة

2- شباب كوم حماده 13 نقطة

3- بلطيم 10 نقاط

4- سمنود 10 نقاط

5- سيدي غازي 8 نقاط

6- سيدي سالم 7 نقاط

7- سبورتنج كاسل 6 نقاط

8- عثماسون 6 نقاط

9- شباس الشهداء 5 نقاط

10- كوم حماده 5 نقاط

11- الحامول 5 نقاط

12- دسوق 5 نقاط

13- الحنفي 4 نقاط

14- مطوبس نقطة وحيدة

15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة

16- الزعفران بلا نقاط