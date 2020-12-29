نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عثماسون ومطوبس بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث التابع للمجموعة الثامنه، بكفرالشيخ عن اقامة مباراة عثماسون ومطوبس غدا الموافق الثلاثاء 29/12/2020
ويحتل عثماسون المركز الثامن برصيد
1- صيد المحلة 15 نقطة
وجاءت تاجيل المباراة نظرا لحالة الطقس وسقوط الامطار وعدم صلاحية ملعب مطوبس للعب
ويحتل عثماسون المركز الثامن برصيد
6نقاط فيما يتواجد مطوبس بالمركز الربع عشر بنقطة وحيدة
1- صيد المحلة 15 نقطة
2- شباب كوم حماده 13 نقطة
3- بلطيم 10 نقاط
4- سمنود 10 نقاط
5- سيدي غازي 8 نقاط
6- سيدي سالم 7 نقاط
7- سبورتنج كاسل 6 نقاط
8- عثماسون 6 نقاط
9- شباس الشهداء 5 نقاط
10- كوم حماده 5 نقاط
11- الحامول 5 نقاط
12- دسوق 5 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران بلا نقاط