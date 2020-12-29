نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف طلبات أوباما للتجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مستجدات التفاوض مع يوسف ابراهيم الشهير بـ أوباما، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، في ظل وجود أكثر من نادٍ يرغب في التعاقد معه.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "يوسف أوباما يرغب في الحصول على مبلغ 10 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو حقه خاصة وأنه عنصر أساسي في الفريق وتشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو".

وأشار، " المفاوضات مع يوسف أوباما باتت قريبة من الحسم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللجنة الفنية بالنادي تواصلت لاتفاق مع اللاعب وبات قريبًا من التجديد خلال الساعات القليلة القادمة".

ونجح نادي الزمالك فى تحقيق الانتصار على حساب نادي سموحة بهدفين نظيفين، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.