نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي مانشستر يونايتد المباراة بعد التعادل أمام ليستر سيتي بنتيجة 2 / 2 فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.